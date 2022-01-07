Агент Зайнутдинова заявил, что дозвонился до футболиста, который находится в Казахстане

Агент казахского полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова Евгений Новиков рассказал, что футболист наконец вышел на связь.

«Зайнутдинов уже на связи, сегодня я смог с ним поговорить, так что все в порядке. Да, он находится в Казахстане, но беспокоиться не о чем, все хорошо», - приводит слова Новикова Sport24.ru.

Напомним, накануне он же заявлял, что игрок не выходи на связь.

С первых дней 2022 года во многих городах Казахстана, в том числе, в столице проходят масштабные протестные акции, перерастающие в массовые беспорядки, против двукратного повышения цен на топливо. В Нур-Султане введен режим ЧП.

В текущем сезоне Зайнутдинов провел 16 матчей, в которых забил три мяча.