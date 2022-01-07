Генеральный директор «Боруссии» (Дортмунд): Холанд не уйдет в январе. Ни за что

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что норвежский голеадор команды Эрлинг Холанд не перейдет в другой клуб в нынешнее зимнее трансферное окно.

«Холанд не уйдет в январе. Ни за что. Кто согласится продать лучшего европейского нападающего во время зимних каникул, когда им это не нужно?», - приводит слова функционера Der Spiegel.

Напомним, в текущем сезоне 21-летний норвежец провел 16 матчей, в которых забил 19 мячей и сделал пять результативных передач.

Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Трансферная стоимость игрока составляет 150 миллионов евро.