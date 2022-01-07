Миранчук не хочет покидать «Аталанту», руководство пытается его переубедить

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не хочет покидать команду.

Как сообщает в своем твиттере журналист Джанлука Ди Марцио, что бергамаски уже достигли принципиального соглашения с «Дженоа» по аренде футболиста с последующим выкупом, однако сам игрок не планирует уходить.

Клубные боссы «Аталанты» пытаются переубедить россиянина.

Напомним, в текущем сезоне Миранчук провел десять матчей, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

После 19 матчей подопечные Джан Пьеро Гасперини с 38 очками занимают четвертое место в турнирной таблице итальянской Серии А.