Бэйл может завершить карьеру в случае непопадания Уэльса на ЧМ в Катар

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл может завершить свою карьеру в том случае, если британцы не попадут на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Как сообщает The Athletic, футболист и его нынешний клуб не ведут переговоров о продлении действующего соглашения, которое истекает 30 июня 2022 года. Игрок подумывает о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь, однако его решение будет зависеть от результатов сборной Уэльса в стыковых матчах за право участия в ЧМ-2022.

В текущем сезоне валлиец провел три матча, в которых забил один матч.

В полуфинальном стыковом матче мирового первенства Уэльс сыграет против Австрии. Встреча пройдет 24 марта 2022 года. В случае успеха команда Райана Гиггза 29 числа сыграет с победителем пары Шотландия - Украина.