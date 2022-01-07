«Дверь для него всегда открыта». Конте - о возможном возвращении Эриксена

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте оценил вероятность возвращения в команду датского полузащитника Кристиана Эриксена.

«В последнее время я не разговаривал с Эриксеном. Конечно, было прекрасно видеть, как он находится на поле, видеть, как он наносит удары. Мы говорим о действительно важном игроке, но особенно о хорошем человеке.

То, что произошло летом, конечно, было не очень хорошо не только для Кристиана, но и для людей, которые с ним работали и людей, которые его знают. Мне было страшно в тот момент. Отличная новость, что мы вновь можем видеть Эриксена готовым играть в футбол. Думаю, дверь для него всегда открыта», - приводит слова итальянского специалиста Standard.

Напомним, в первом матче сборной Дании на Евро-2020 Эриксен потерял сознание и перенес остановку сердца. Позже футболист был проооперирован, ему установили кардиостимулятор.

Последним клубом Кристиана был миланский «Интер», куда он перешел из «Тоттенхэма».