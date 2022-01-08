«Манчестер Сити» хочет сделать Холанда главной целью на летнее трансферное окно

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд входит в сферу интересов «Манчестер Сити». Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, английский клуб готов сделать 21-летнего футболиста главной трансферной целью на летнее трансферное окно.

Отметим, что действующее соглашения Холанда с немецким клубом рассчитано до лета 2024 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 150 миллионов евро.

Напомним, Эрлинг перешел в «Боруссию» из «РБ Зальцбурга» в январе 2020-го за 20 млн евро. С тех пор он провел за команду 75 матчей, забил 76 голов и отдал 20 результативных передач. В составе дортмундского клуба норвежец стал обладателем Кубка Германии.