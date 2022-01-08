«Бавария» уступила менхенгладбахской «Боруссии», но сохраняет лидерство в чемпионате Германии

Мюнхенская «Бавария» на своем поле не справилась с «Боруссией» в матче 18-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу менхенгладбахского клуба.

В составе победителей отличились Флориан Нойхаус (27-я минута) и Штефан Лайнер (31-я). Хозяева ответили лишь одним забитым голом в исполнении Роберта Левандовского (18-я).

Таким образом, «Бавария» с 43 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу бундеслиги. «Боруссия» поднялась на 11-ю строчку, имея в своем активе 22 очка.

В следующем туре «Бавария» сыграет на выезде с «Кельном», а «Боруссия» примет дома леверкузенский «Байер». Оба матча состоятся 15 января.