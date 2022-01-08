Нагельсман - о поражении «Баварии» от «Боруссии»: Мы были ближе к победе

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал домашнее поражение своей команды от менхенгладбахской «Боруссии» (1:2) в матче 18-го тура чемпионата Германии.

«На самом деле мы были ближе к победе, чем «Боруссия». Поражения никогда не бывают приятными. Учитывая ситуацию, мы очень хорошо выступили в первые 25 минут, мы должны были отыграть больше», - приводит слова специалиста пресс-служба мюнхенского клуба.

В составе победителей отличились Флориан Нойхаус (27-я минута) и Штефан Лайнер (31-я). Хозяева ответили лишь одним забитым голом в исполнении Роберта Левандовского (18-я).

Таким образом, «Бавария» с 43 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу бундеслиги. «Боруссия» поднялась на 11-ю строчку, имея в своем активе 22 очка.

В следующем туре «Бавария» сыграет на выезде с «Кельном», а «Боруссия» примет дома леверкузенский «Байер». Оба матча состоятся 15 января.