Тренер «Боруссии» - после победы над «Баварией»: Огромный комплимент команде

Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Адольф Хюттер прокомментировал победу своей команды в матче 18-го тура чемпионата Германии против мюнхенской «Баварии» (2:1).

«Огромный комплимент команде за то, что она отыгралась и одержала победу в Мюнхене. Когда интенсивность высока, у вас есть хорошие шансы на победу, и это именно то, что мы показали», - приводит слова специалиста пресс-служба менхенгладбахского клуба.

В составе победителей отличились Флориан Нойхаус (27-я минута) и Штефан Лайнер (31-я). Хозяева ответили лишь одним забитым голом в исполнении Роберта Левандовского (18-я).

Таким образом, «Бавария» с 43 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу бундеслиги. «Боруссия» поднялась на 11-ю строчку, имея в своем активе 22 очка.

В следующем туре «Бавария» сыграет на выезде с «Кельном», а «Боруссия» примет дома леверкузенский «Байер». Оба матча состоятся 15 января.