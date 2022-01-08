Инсинье подписал контракт с «Торонто»

Нападающий итальянского «Наполи» Лоренцо Инсинье подписал контракт с канадским «Торонто». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По данным источника, официально о подписании соглашения будет объявлено 8 января. Футболист перейдет в канадский клуб летом 2022 года на правах свободного агента. Текущий сезон он завершит в «Наполи».

Действующее соглашение итальянца рассчитано до лета 2022 года. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 48 миллионов евро.

Напомним, что Инсинье является воспитанником «Наполи». Всего он сыграл за команду 414 матчей, забил 114 голов и отдал 91 результативную передачу. В составе неопалитанского клуба нападающий дважды побеждал в Кубке Италии.

За сборную Италии дебютировал в сентябре 2012 года. С тех пор провел за национальную команду 47 встреч, отличившись десятью мячами. На прошедшем Евро-2020 «Скуадра адзурра» вместе с Лоренцо одержала победу, в финале переиграв Англию.