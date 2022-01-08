«Интер» предложил «Эвертону» подписать Санчеса

Нападающий «Интера» Алексис Санчес может вернуться в чемпионат Англии в зимнее трансферное окно.

Как сообщает The Sun, руководство «нерадзурри» готово отпустить 33-летнего чилийца на бесплатной основе уже в самое ближайшее время. Отмечается, что миланский клуб предложил своего игрока «Эвертону».

По информации источника, «ириски» подпишут опытного футболиста, если в январе команду покинут форварды Ришарлисон или Доминик Калверт-Льюин.

Напомним, что Санчес присоединился к составу «Интера» в августе 2019 года – на его счету 14 забитых мячей и 21 результативная передача в 86 матчах. Его контракт истекает в июне 2023-го. Согласно действующему соглашению, футболист зарабатывает около семи миллионов евро в год.

Ранее в своей карьере нападающий защищал цвета двух клубов АПЛ, а именно «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».