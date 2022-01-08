Марсьяль может перейти в «Ньюкасл»

«Ньюкасл» проявляет интерес к французскому форварду «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьялю. Об этом сообщает The Times.
По данным источника, «сороки» планируют арендовать 26-летнего нападающего.
Отметим, что действующее соглашение футболиста с «МЮ» рассчитано до лета 2024 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 32 миллиона евро.
Напомним, Антони перешел в «Манчестер Юнайтед» из французского «Монако» в сентябре 2015-го за 60 млн евро. С тех пор он провел за команду 268 матчей, забил 79 голов и отдал 50 результативных передач.
источник: The Times