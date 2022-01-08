Семшов считает, что «Зенит» обладает более сильным составом, чем «Бетис»

Экс-игрок сборной России «Зенита» Игорь Семшов поделился ожиданиями от матча плей-офф Лиги Европы, в котором «Зенит» сыграет с «Бетисом».

Отметим, что первая встреча между командами состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге, а ответная игра пройдет 24 февраля в Севилье.

– «Зенит» по составу сильнее «Бетиса». Минимальное преимущество испанской команды в том, что «Зенит» только начнет играть после паузы. Но все же я думаю, что жребий достаточно удачный, команду можно проходить. Но игра покажет, иногда заведомо слабый соперник побеждает сильного, футбол непредсказуем, но в целом жребий сносный, – приводит слова Семшова ТАСС.

Напомним, что подопечные Сергея Семака заняли третье место в квартете H в рамках группового этапа Лиги чемпионов, набрав пять очков в шести турах.