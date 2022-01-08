ЦСКА планирует арендовать полузащитника «Лилля» Языджи с правом выкупа за шесть миллионов евро

Атакующий полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи близок к тому, чтобы продолжить свою карьеру в клубе чемпионата России.

Согласно данным портала «Метарейтинг», в услугах 24-летнего турка всерьез заинтересован ЦСКА. Отмечается, что руководство армейцев собирается взять хавбека в аренду до конца текущего сезона. При этом в соглашении будет прописана сумма отступных в размере шести миллионов евро.

Напомним, что Языджи выступает за «Лилль» с августа 2019 года. В общей сложности он провел за французскую команду 89 матчей, забил 16 голов и отдал 10 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 15 миллионов евро.