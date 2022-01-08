Икарди согласен только на полноценный трансфер из «ПСЖ» в «Ювентус»

Переход нападающего французского «ПСЖ» Мауро Икарди в итальянский «Ювентус» под вопросом. Туринцы хотели арендовать футболиста до конца сезона, но форварда, как и его жену Ванду Нару устроит только полноценный трансфер. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, Ванда, которая также является агентом Икарди, хочет гарантий. В «ПСЖ» также выступают за то, чтобы продать аргентинца уже в январе, а не отдавать в аренду.

Отметим, что действующее соглашение Мауро со столичным клубом рассчитано до лета 2024 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 28 миллионов евро.

Напомним, Икарди перешел в «ПСЖ» из миланского «Интера» в июле 2020 года за 50 млн евро. С тех пор он провел за парижан 82 матча, забил 38 голов и отдал десять результативных передач. В составе «ПСЖ» Мауро стал чемпионом Франции и двукратным обладателем Кубка страны.