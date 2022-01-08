Вильена может стать игроком «Галатасарая»

Центральный полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена может покинуть российский клуб в зимнее трансферное окно.

Согласно данным портала Haber Sari Kirmizi, представители 27-летнего игрока предложили «Галатасараю» изучить вариант с подписанием их клиента в январе. Как сообщает источник, сам нидерландский футболист готов продолжить свою карьеру в Турции.

Напомним, что Вильена выступает за «Краснодар» с июля 2019 года. Сумма его трансфера из «Фейеноорда» составила девять миллионов евро. В общей сложности хавбек провел за «быков» 79 матчей, забил девять голов и отдал восемь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

В составе сборной Нидерландов полузащитник отыграл 15 встреч.