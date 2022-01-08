Ориги не покинет «Ливерпуль» в зимнее трансферное окно

Руководство «Ливерпуля» не планирует продавать нападающего команды Дивока Ориги в январе 2022 года.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter, английский клуб намерен сохранить 26-летнего бельгийца в своем составе как минимум до конца текущего сезона. Отмечается, что главный тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп лично попросил футболиста остаться в команде.

Напомним, что Ориги перешел в «Ливерпуль» в июле 2014 года. В нынешнем сезоне он отыграл десять матчей, забил пять голов и отдал два ассиста. Его контракт истекает летом 2022-го.

В составе сборной Бельгии нападающий отличился тремя забитыми мячами в 31 проведенной встрече.