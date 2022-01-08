Два клуба АПЛ заинтересованы в подписании защитника «Монако» Бадьяшиля

Центральный защитник «Монако» Бенуа Бадьяшиль может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает Foot Mercato, 20-летнего француза хотят приобрести «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Отмечается, что обе команды готовы вступить в переговоры по трансферу футболиста этой зимой.

Отметим, что Бадьяшиль является воспитанником академии «Монако». В составе «монегасков» он провел 104 матча, забил три гола и отдал три ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 28 миллионов евро.