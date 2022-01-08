Пентек перешел в «Фиорентину» на правах аренды

Пресс-служба «Фиорентины» сообщила о том, что к команде присоединился нападающий «Герты» Кшиштоф Пентек.

По информации источника, «фиалки» арендовали 26-летнего поляка до конца текущего сезона с правом возможного выкупа. Отмечается, что сумма полноценного трансфера игрока ближайшим летом должна составить 15-16 миллионов евро.

Напомним, что Пентек выступал за «Герту» с января 2020 года. Всего за берлинский клуб он отыграл 58 матчей, забил 13 голов и отдал четыре ассиста. Ранее в своей карьере форвард защищал цвета «Милана» и «Дженоа».

В составе сборной Польши футболист провел 21 встречу (9 голов).