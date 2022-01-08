Месси пропустит матч с «Лионом»

Форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не сыграет в матче 20-го тура чемпионата Франции против «Лиона», которая состоится 9 января. Об этом сообщает пресс-служба парижан.

Отмечается, что в данный момент 34-летний аргентинец продолжает восстанавливаться от последствий коронавирусной инфекции.

По информации источника, на самоизоляции из-за положительных тестов на Covid-19 находятся пять игроков основного состава клуба, а именно голкипер Джанлуиджи Доннарумма, защитник Лейвин Курзава, а также хавбеки Анхель Ди Мария, Юлиан Дракслер и Данилу Перейра.

В нынешнем сезоне Месси принял участие в 16 матчах «ПСЖ» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять ассистов. Его команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 46 очков в 19 сыгранных турах.