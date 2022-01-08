«Наполи» заинтересован в трансфере Дивеева

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев может пополнить состав «Наполи».

Как сообщает «Матч ТВ», итальянский клуб планирует усилить свою оборонительную линию в зимнее трансферное окно. Отмечается, что 22-летний россиянин входит в список интересов «партенопейцев». Согласно данным источника, итоговое решение по поводу возможного перехода футболиста будет принимать главный тренер команды Лучано Спаллетти.

Добавим, что Дивеев является воспитанником академии «Уфы». К составу ЦСКА игрок присоединился в феврале 2019 года, подписав с командой пятилетний контракт. За это время он провел за красно-синих 93 матча, забил пять голов и отдал три ассиста. За сборную России футболист отыграл 14 встреч (1 гол).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дивеева в шесть миллионов евро.