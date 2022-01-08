Мората разочарован решением Аллегри не отпускать его в «Барселону»

Испанский нападающий туринского «Ювентуса» Альваро Мората расстроен решением главного тренера команды Массимилиано Аллегри не отпускать его в «Барселону».

Как сообщает AS, форвард знает об интересе к нему каталонцев и мадридского «Атлетико», а также в курсе, что между «Ювентусом» и «Барселоной» существует предварительная договоренность о переходе футболиста, однако Аллегри заявил, что не отпустит его из команды, пока на его место не будет приобретен другой игрок.

Напомним, в текущем сезоне 29-летний испанец провел 24 матча, в которых забил семь мячей и отдал семь результативных передач.

Действующий контракт форварда с туринцами рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость футболиста составляет 35 миллионов евро.