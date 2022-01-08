Нападающий «Штурма» Йебоа переходит в «Дженоа», ранее игроком интересовался «Локомотив»

Форвард «Штурма» Кельвин Йебоа продолжит свою карьеру в клубе чемпионата Италии – «Дженоа». Об этом сообщил агент футболиста Стефано Кастанья.

При этом представитель 21-летнего нападающего заявил, что «Локомотив», ранее проявивший интерес к его клиенту, не отправлял официальный запрос по футболисту.

– Да, это правда, Кельвин переходит в «Дженоа». «Локомотив» официальных предложений не делал, – цитирует агента портал «Метарейтинг».

Отметим, что Йебоа является уроженцем Ганы. При этом он провел два матча за молодежную сборную Италии. К составу «Штурма» форвард присоединился в феврале этого года. С тех пор он принял участие в 45 встречах, забил 20 голов и отдал 10 ассистов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Йебоа в четыре миллиона евро.