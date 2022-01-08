Влахович стал лучшим игроком чемпионата Италии по итогам декабря

Пресс-служба Серии А сообщила о том, что форвард «Фиорентины» Душан Влахович признан лучшим игроком лиги в декабре.

Отмечается, что 21-летний серб одержал победу в голосовании среди болельщиков. В прошедшем месяце футболист принял участие в четырех матчах, отличившись четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Напомним, что Влахович является лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 16 голов в 19 матчах. В данный момент «Фиорентина» занимает шестое место в турнирной таблице национального первенства, имея в своем активе 32 очка после 19 сыгранных туров.