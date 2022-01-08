Спортивный директор «Наполи» опроверг интерес клуба к Дивееву

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли прокомментировал появившуюся информацию о том, что клуб заинтересован в подписании центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

Ранее стало известно, что 22-летний россиянин попал в шорт-лист игроков, которые могут усилить оборонительную линию «партенопейцев» в зимнее трансферное окно.

– Это слухи, интереса со стороны «Наполи» к Дивееву нет, – приводит слова Джинтоли Sport24.

Напомним, что Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. В общей сложности он провел за столичный клуб 93 матча, забил пять голов и отдал три ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

За сборную России защитник отыграл 14 встреч (1 гол). Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в шесть миллионов евро.