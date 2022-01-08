Самуэль Это'О: В Африке больше талантов, чем в Европе

Бывший игрок «Барселоны», «Челси», «Интера» и «Анжи» Самуэль Это'О рассказал о проблемах африканского футбола и его отличии от европейского подхода.

«У африканцев много талантов, у европейцев меньше. Но европейцы поняли, насколько важно образование. Образование – это магия любого успеха. В Африке мы не умеем учиться. То, что вы накопите, окупится через десять лет. У нас нет на это терпения. В Европе люди всю жизнь занимаются самообразованием. Почему? Зачем это делать, если у тебя уже есть работа? Потому что люди поняли, что нужно учиться, чтобы стать лучше», — цитирует Это’О The Athletic.

Отметим, что Это'О завершил профессиональную карьеру в 2019 году. Ныне он является президентом Камерунской федерации футбола. Это'О - лучший бомбардир в истории своей сборной, камерунец четырежды признавался футболистом года в стране (2003, 2004, 2005, 2010).