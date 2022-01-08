Полузащитник «Севильи» Гудель может перейти в ЦСКА

Руководство ЦСКА заинтересовано в подписании опорного полузащитника «Севильи» и сборной Сербии Неманьи Гуделя.

Как сообщает журналист Хосе Мануэль Родригес на своей странице в Twitter, армейцы считают, что 30-летний футболист сможет усилить среднюю линию клуба в зимнее трансферное окно. Отмечается, что конкурентами красно-синих в борьбе за хавбека станут «Алавес», «Валенсия» и «Гранада».

Напомним, что Гудель пополнил состав «Севильи» летом 2019 года. Всего за испанскую команду он отыграл 93 матча, не отличившись результативными действиями. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Ранее в своей карьере полузащитник выступал за «Аякс», «АЗ Алкмар», «НАК Бреду», лиссабонский «Спортинг», а также китайские «Гуанчжоу Эвергранд» и «Тяньцзинь Цзиньмэнь». В составе сборной Сербии футболист провел 44 матча (1 гол).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гуделя в четыре миллиона евро.