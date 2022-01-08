Андрей Шевченко: О кубковой встрече с «Миланом» подумаем позже

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко рассказал о трансферных целях клуба, а также поделился своим мнением о том, что необходимо команде, чтобы успешно решать задачи в турнирах.

«Хорошо, что команда вышла из периода, когда она долго не побеждала в чемпионате. Трансферное окно закроется в конце января. Мы хотим приобрести футболистов, которые реально смогут усилить нашу команду. Для сохранения прописки в серии А самое важное создать правильный настрой у игроков. Всегда это подчеркивал, партнеры по команде хорошо показывают себя в этом плане. Сейчас я думаю только о «Специи». О кубковой встрече с «Миланом» мы подумаем позже. Кришито сдал отрицательный тест на коронавирус. Он пройдет медобследование. В игре с «Аталантой» он столкнулся с некоторыми проблемами», - приводит слова украинца Tuttomercatoweb.

Напомним, после 18 матчей генуэзцы с 12 очками занимают предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице Серии А.

9 января подопечные Шевченко примут на своем поле «Специю», а 13 числа в рамках 1/8 финала Кубка Италии в гостях сыграют против «Милана», за который Шевченко выступал в бытность футболистом.