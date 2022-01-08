Инсинье официально станет игроком «Торонто» летом 2022 года

Пресс-служба клуба MLS «Торонто» объявила о переходе флангового нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье.

Отмечается, что соглашение между канадской командой и 30-летним итальянцем будет рассчитано на четыре года. При этом футболист присоединится к новому для себя клубу по окончании текущего сезона на правах свободного агента.

Напомним, что Инсинье является воспитанником академии «Наполи». Всего за «партенопейцев» он отыграл 416 матчей, забил 114 голов и отдал 91 результативную передачу. За сборную Италии форвард провел 53 встречи (10 голов), став вместе с национальной командой чемпионом Европы-2020.