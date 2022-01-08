«Ростов» и «Рубин» интересуются футболистом молодежной сборной Швеции Волемарком

«Ростов» и «Рубин» проявляют интерес к правому вингеру «Хэкена» и молодежной сборной Швеции Патрику Волемарку, сообщает Sport24.ru.

20-летний футболист также может выступать и на позиции атакующего полузащитника.

В активе шведа, перешедшего в клуб в 2020 году, 54 матча за «Хэкен», в которых он забил 12 голов и отдал 13 результативных передач. В составе молодежной сборной Швеции Волемарк восемь раз выходил на поле, трижды отличившись и дважды ассистировав партнерам.

Действующий контракт игрока рассчитан до 31 декабря 2024 года. Его трансферная стоимость составляет 3,5 миллиона евро.

После 18 туров «Ростов» с 18 очками занимает 14-е место. «Рубин» с 22 очками идет десятым.