«Наполи» арендовал защитника «Манчестер Юнайтед» Туанзебе

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе продолжит свою карьеру в «Наполи».

Как сообщает пресс-служба команды из Неаполя, «партенопейцы» арендовали 24-летнего англичанина до конца сезона-2021/22. При этом неизвестно, был ли включен в контракт пункт о возможном выкупе футболиста.

Отметим, что Туанзебе является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». Всего в составе «красных дьяволов» он отыграл 37 матчей, получив восемь желтых карточек.

Текущий сезон футболист начал на правах аренды в «Астон Вилле» – на его счету 11 проведенных встреч за клуб из Бирмингема.