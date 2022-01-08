«Атлетико» хочет заменить Триппьера на защитника «Арсенала» Суареша

«Атлетико» заинтересован в подписании правого защитника «Арсенала» Седрика Суареша.

Согласно информации talkSPORT, мадридцы находятся в поисках нового игрока на фланг обороны после того, как команду покинул Киран Триппьер, перешедший в «Ньюкасл». Отмечается, что руководство «матрасников» считает 30-летнего футболиста «канониров» подходящим кандидатом на усиление своей защитной линии.

Как сообщает источник, испанская команда хочет арендовать португальского игрока до конца текущего сезона с правом последующего выкупа.

Напомним, что Суареш выступает за «Арсенал» с января 2020 года. Всего за «пушкарей» он отыграл 36 матчей, забил один гол и отдал четыре ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

В составе сборной Португалии защитник провел 34 встречи и стал чемпионом Европы 2016 года.