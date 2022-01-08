«Рома» подтвердила переход полузащитника «Арсенала» Мэйтленда-Найлза

Пресс-служба «Ромы» сообщила о том, что правый полузащитник «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлз стал игроком римского клуба.

По информации источника, команда Серии А арендовала 24-летнего англичанина до конца текущего сезона. При этом «волки» заплатили за данную сделку 500 тысяч евро.

Напомним, что Мэйтленд-Найлз является воспитанником академии «Арсенала». За лондонский клуб он отыграл 132 матча, забил три гола и отдал восемь результативных передач. Ранее футболиста отдавали в аренду «Вест Бромвичу» и «Ипсвичу».

В составе сборной Англии защитник провел пять встреч.