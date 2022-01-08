В «Севилье» считают маловероятным уход полузащитника клуба Гуделя в ЦСКА

Пресс-атташе «Севильи» Хесус Гомес оценил возможный трансфер опорного полузащитника клуба Неманьи Гуделя в ЦСКА.

Ранее стало известно о том, что московская команда намерена подписать 30-летнего серба в зимнее трансферное окно. Также игроком интересуются «Алавес», «Валенсия» и «Гранада».

– У меня нет такой информации. Гудель мог уйти летом, но сейчас в команде много потерь, поэтому это маловероятно, – цитирует Гомеса Sport24.

Напомним, что Гудель выступает за «Севилью» с лета 2019 года. Всего за испанский клуб он отыграл 93 матча, не отличившись результативными действиями. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

В составе сборной Сербии футболист провел 44 матча (1 гол). Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в четыре миллиона евро.