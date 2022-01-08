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«Фрайбург» сыграл вничью с «Арминией» и покинул тройку лидеров Бундеслиги

Команда Кристиана Штрайха на последних минутах упустила победу
«Фрайбург» сыграл вничью с «Арминией» и покинул тройку лидеров Бундеслиги
08 января 2022 19:26
автор: Александр Шульгин
автор фото: Твиттер ФК "Фрайбург"

В матче 18-го тура немецкой бундеслиги «Фрайбург» на своем поле сыграл вничью с «Арминией».

Встреча закончилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Яник Хаберер и Юн-Ву Чун. Гости ответили голами Масаи Окугавы и Брайан Ласме.

Учитывая ничью леверкузенского «Байера» с берлинским «Унионом» в параллельном матче с аналогичным результатом, а также победу «Хоффенхайма» над «Аугсбургом» (3:1), «Фрайбург» опустился на четвертую строчку в турнирной таблице.

«Арминия» с 17 очками осталась 17-й.

Бундеслига
18-й тур
«Фрайбург» - «Арминия» (Билефельд) - 2:2 (1:0)
Голы: Хаберер, 6; Чун, 46 - Окугава, 60; Ласме, 87.

«Байер» (Леверкузен) - «Унион» (Берлин) - 2:2 (1:1)
Голы: Шик, 38: Та, 84 - Триммель, 45; Промель, 50.

источник: «Советский спорт»
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