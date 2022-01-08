«Хоффенхайм» одержал домашнюю победу над «Аугсбургом» и поднялся на третье место в Бундеслиге

8 января состоялся матч 18-го тура немецкой Бундеслиги между «Хоффенхаймом» и «Аугсбургом». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Счет в матче открыли футболисты «Аугсбурга» - Михаэль Грегорич поразил ворота соперников на 5-й минуте. «Сине-белые сократили преимущество в концовке первого тайма усилиями Ильхаса Бебу (38). Он же забил второй мяч в концовке первого тайма (44). Окончательный счет в игре установил полузащитник Давид Раум (93) - 3:1.

По итогам матча «Хоффенхайм» поднялся на третье место в таблице с 31-м баллом. «Аугсбург» остался на 16-й строчке, имея в активе 18 очков.

Следующий матч «деревенские» проведут в гостях против «Унион Берлин» 15 января, а «Аугсбург» примет «Айнтрахт» днем позже.

Бундеслига

18-й тур

«Хоффенхайм» (Зинсхайм) - «Аугсбург» (Аугсбург) 3:1

Голы: Бебу 38,44, Раум 93 - Грегорич 5