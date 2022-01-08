Дубль Силвы помог «Лейпцигу» дома обыграть «Майнц»

Футболисты «Лейпцига» обыграли «Майнц» (4:1) в домашнем матче 18-го тура чемпионата Германии.

Одним из главных героев прошедшей встречи стал форвард «быков» Андре Силва, отличившийся дублем на 21-й и 61-й минутах. По голу забили нападающий Доминик Собослаи (47) и полузащитник Кристофер Нкунку (58). Также на счету французского хавбека две результативных передачи. Соперник ответил забитым мячом Ли Джэ Суна (57)

Отметим, что на 20-й минуте был удален защитник гостей Александр Хак.

Таким образом, «Лейпциг» набрал 25 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Майнц» идет десятой с 24 очками.

15 января подопечные Доменико Тедеско сыграют в гостях против «Штуттгарта», а его сегодняшний соперник в тот же день у себя примет «Бохум».

Чемпионат Германии

18-й тур

«Лейпциг» – «Майнц» – 4:1 (1:0)

Голы: Силва, 21 (с пенальти). Собослаи, 47. Нкунку, 58. Силва, 61 – Ли, 57.

Удаление: Хак («Майнц»), 20.