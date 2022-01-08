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«Лестер» разгромил «Уотфорд» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии

Во время матча на стадионе «лис» погас свет
«Лестер» разгромил «Уотфорд» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии
08 января 2022 19:58
автор: Александр Шульгин
автор фото: Твиттер ФК "Уотфорд"

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Лестер» на своем поле крупно обыграл «Уотфорд» и вышел в следующую стадию турнира.

В составе хозяев отличились Юри Тилеманс, реализовавший пенальти, Джеймс Мэддисон, Харви Барнс и Марк Олбрайтон. Гости ответили точным ударом в исполнении Жоао Педро.

Во втором тайме на стадионе «Кинг Пауэр» неожиданно погас свет. В считанные минуты работники арены устранили неисправность, и команды продолжили игру.

Кубок Англии
1/32 финала
«Лестер» - «Уотфорд» - 4:1 (2:1)
Голы: Тилеманс, 8 (с пенальти); Мэддисон, 25; Барнс, 56; Олбрайтон, 85 - Жоао Педро, 27.

источник: «Советский спорт»
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