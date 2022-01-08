Агент Дивеева: Никаких сигналов из «Наполи» я не получал

Агент Олег Еремин, представляющий интересы центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался на тему возможного перехода его клиента в «Наполи».

Ранее стало известно, что 22-летний россиянин вошел в шорт-лист игроков, которые могут усилить оборонительную линию итальянской команды в зимнее трансферное окно.

– Ко мне никто не обращался. Никаких сигналов из «Наполи» я не получал, – приводит слова агента «Чемпионат».

Напомним, что Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года – на его счету 93 проведенных матчах за армейцев, в которых он забил пять голов и сделал три результативных паса. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2024-го.

За сборную России защитник отыграл 14 встреч (1 гол). Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в шесть миллионов евро.