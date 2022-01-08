«Кэмбридж» обыграл «Ньюкасл» в Кубке Англии, Триппьер сыграл дебютный матч

8 января на стадионе «Сент-Джеймс Парк» состоялся матч 1/32 Кубка Англии между «Ньюкаслом» и «Кэмбриджом». Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:0.
Единственный мяч забил нападающий Джой Иронсайд (57).
Отметим, что в кубковой встрече дебютировал защитник «сорок» Киран Триппьер, которого подписали из «Атлетико Мадрид».
Таким образом, «Кэмбридж» вышел в следующую стадию турнира.
Кубок Англии
1/32 финала
«Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл-апон-Тайн) - «Кэмбридж Юнайтед» (Кэмбридж») 0:1
Голы: Иронсайд 57
источник: «Советский спорт»