Сулейманов отличился забитым мячом в матче «Галатасарай» – «Гиресунспор»

Нападающий «Гиресунспора» Магомед-Шапи Сулейманов, арендованный у «Краснодара» до конца текущего сезона, открыл счет в матче 20-го тура чемпионата Турции против «Галатасарая».
Отметим, что 22-летний россиянин отличился забитым мячом на 11-й минуте встречи, откликнувшись на передачу нападающего Сержиньо. В данный момент завершился первый тайм. «Гиресунспор» побеждает – 1:0.
В нынешнем сезоне Сулейманов принял участие в 17 встречах, забив один гол и отдав три ассиста. Его команда занимает 14-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, набрав 22 очка.
источник: «Советский спорт»