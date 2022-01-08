Кокорин стал победителем в номинации «посмешище» в рамках премии «Золотой унитаз» в Италии

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин удостоился номинации «посмешище» в рамках премии «Золотой унитаз». Это сатирическая награда, которая вручается худшим игрокам итальянской серии А.

Российский нападающий занял первое место в номинации «Jolly», что дословно переводится как «посмешище» или «шут». Кокорин набрал 53,21 процент голосов, опередив полузащитника «Ювентуса» Адриана Рабьо (22,02) и футболиста «Салернитана» Симу (9,17).

«Из 48 номинированных игроков особое внимание было уделено Кокорину из «Фиорентины». Футболист, которого многие считают неудачником. Российский футболист, которого всегда называют талантливым, так и не раскрылся, доставив болельщикам «Фиорентины» только разочарование», — говорится на официальном сайте учредителя премии Calciobidoni.

Напомним, что Кокорин пополнил состав «Фиорентины» с января 2021 года. Сумма его трансфера из «Спартака» составила 4,5 миллиона евро. В общей сложности нападающий провел за клуб девять матчей, не отличившись результативными действиями.