На Кубке Африки сборным придется играть матч в случае, если наберется 11 человек для игры

Стали известны критерии для участия в матчах Кубка Африки. Турнир стартует 9 января и продлится до 6 февраля.

Команда обязана принять участие в матче, если не менее 11 игроков сдали отрицательные тесты на коронавирус.

Африканская конфедерация футбола уточнила, что если среди этих игроков нет вратаря, то место в воротах должен занять любой другой полевой игрок.

Команде, не имеющей 11 игроков, засчитывается техническое поражение со счетом 0:2.

Кубок африканских наций пройдет в Камеруне с 6 января по 6 февраля. Турнир, который должен был состоятся в 2020 году, был перенесен несколько раз и в итоге пройдет в эти сроки.