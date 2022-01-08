Усман Кулибали во время матча чемпионата Катара потерял сознание и был отправлен в реанимацию

Защитник клуба «Аль-Вакры» Усман Кулибали во время матча чемпионата Катара внезапно потерял сознание на поле. Врачи вовремя среагировали и вызвали скорую помощь.

Другие игроки стали хвататься за головы и молиться за здоровье Кулибали.

По сообщениям местных СМИ, он пришел в себя и с ним все в порядке.

Инцидент произошел в конце первого тайма. Матч был прерван, а затем и вовсе отменен.

32-летний игрок в текущем сезоне четыре раза появился на поле в местном чемпионате и отметился забитым мячом. По ходу своей карьеры он выступал за «Генгам», «Брест» и «Панатинаикос».