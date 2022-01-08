Хавбек «Монако» Александр Головин не сможет сыграть против «Нанта» в матче французской Лиги 1 из-за последствий недавней травмы.

Об этом сообщает «Чемпионат», знакомый с ситуацией.

«Головин будет полностью готов к игре с «Клермоном». На днях Саша общался с новым главным тренером команды. Это был хороший, позитивный разговор. Клеман сказал, что очень рассчитывает на Головина», — добавил источник «Чемпионата».

В этом сезоне Головин сыграл за клуб 23 матча во всех турнирах. На его счету три гола и пять результативных передач.