«Челси» разгромил клуб из 5-го дивизиона «Честерфилд» в Кубке Англии

8 января на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне состоялся матч 1/32 Кубка Англии между «Челси» и «Честерфилдом». Разгромную победу одержали хозяева со счетом 5:1.
Голами в составе «Челси» отметились Тимо Вернер (6-я минута), Каллум Хадсон-Одои (18), Ромелу Лукаку (20), Андрес Кристенсен (39) и Хаким Зиеш (55). У гостей единственный мяч на счету Акваси Асанте (80).
Таким образом, «аристократы» пробились в 1/16 Кубка Англии.
Кубок Англии
1/32 финала
«Челси» (Лондон) - «Честерфилд» (Честерфилд) 5:0 (3:0)
Голы: Вернер 6, Одои 18, Лукаку 20, Кристенсен 39, Зиеш 55, - Асанте 80
источник: «Советский спорт»