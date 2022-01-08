Дортмундская «Боруссия» вырвала победу в матче с «Айнтрахтом», отыграв два мяча

В матче 18 тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на выезде одержала волевую победу над франкфуртским «Айнтрахтом».
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Торган Азар, Джуд Беллингхэм и Махмуд Дауд.
Отметим, что после первого тайма хозяева выигрывали 2:0, благодаря дублю Рафаэля Борре.
Дортмундцы набрали 37 очков и сократили отставание от лидирующей мюнхенской «Баварии» до шести очков. Напомним, подопечные Юлиана Нагельсмана вчера уступили дома другой «Боруссии» - менхенгладбахской (1:2).
«Айнтрахт» с 27 очками остался седьмым.
Бундеслига
18-й тур
«Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) - «Боруссия» (Дортмунд) - 2:3 (2:0)
Голы: Борре, 15; 24 - Азар, 71; Беллингхэм, 87; Дауд, 89.
источник: «Советский спорт»