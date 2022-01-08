Каннаваро может возглавить сборную Польши перед стыковым матчем с Россией

Бывший тренер китайского «Гуанчжоу Эвергард» Фабио Каннаваро является одним из претендентов на должность главного специалиста сборной Польши.

Отмечается, что 8 января глава Польской федерации футбола Чезари Кулеша встретится с 48-летним итальянским специалистом в Кракове. Контракт может быть подписан на два года.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко также числится в списке кандидатов на пост главного тренера сборной Польши.

В конце марта Польша сыграет в стыковых матчах с Россией за право выйти на ЧМ-2022.