Фалькао продлит соглашение с «Райо Вальекано»

Нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао переподпишет контракт с клубом. Предыдущее соглашение истекало в конце нынешнего сезона Примеры.

Сообщает Marca.

В нынешнем сезоне на счету 35-летнего колумбийца 11 матчей в Примере, в которых он забил пять голов. Текущая трансферная стоимость форварда составляет два миллиона евро по данным Transfermarkt.

В послужном списке футболиста значатся такие клубы, как: «Галатасарай», «Порту», «Ривер Плейт», «Атлетико Мадрид», «Монако». Больше всего матчей в карьере он провел за «монегасков» - 140 игр, в которых забил 83 гола и отдал 14 ассистов.