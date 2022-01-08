«Эвертон» в дополнительное время расправился с «Халлом» и вышел в следующий этап Кубка Англии

8 января на арене «МКМ Стэдиум» состоялся матч между «Халлом» и «Эвертоном». Победу в этой встрече одержали «ириски» со счетом 3:2 в дополнительное время.

В составе хозяев отличились Тайлер Смит на первой минуте и Райан Лонгман (71). У победителей отличились Демарай Грей (21), Андре Гомеш (31) и Эндрос Таунсед (99).

Таким образом, подопечные Рафаэля Бенитеса сыграют в 1/16 финала Кубка Англии.

Кубок Англии

1/32 финала

«Халл» (Халл) - «Эвертон» (Ливерпуль) 2:3

Голы: Смит 1, Лонгман 71, - Грей 21, Гомеш 31, Таунсед 99